إعلام عبري: إيال زامير زار الإمارات "سراً" والتقى بن زايد

كشفت هيئة البث العبرية، الجمعة، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير زار الإمارات "سرا" خلال فترة الحرب على إيران.

جاء ذلك بعد يومين من ادعاء مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زيارته "الإمارات سرا والتقائه رئيسها محمد بن زايد" خلال فترة الحرب على إيران، ما أثار انتقادات إماراتية.

ونفت وزارة خارجية الإمارات في بيان نشرته آنذاك "صحة ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها".

وقالت هيئة البث الرسمية، الجمعة: "زار رئيس هيئة الأركان إيال زامير، الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران، حيث التقى بكبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين محليين".

كما ادعت أن هذه الزيارة تأتي ضمن "سلسلة زيارات قام بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران".

ويأتي ذلك في سياق الحرب التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، وما تبعها من تصعيد إقليمي، قبل التوصل إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل/ نيسان، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس "الموساد" دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني، زارا الإمارات سرا، دون تحديد موعد الزيارتين.

ولم يصدر عن الإمارات تعقيب على هذه المزاعم الجديدة، بينما أكدت الأربعاء، وفق بيان خارجيتها، أن "علاقاتها مع "إسرائيل" معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن عام 2020، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية”.

وأشارت إلى أن "أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات"، داعية إلى "عدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية".

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت "إسرائيل" والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة.

