الاحتلال يجبر مواطنة على هدم منزلها في القدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مواطنة على هدم منزلها في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطنة عواطف محمود الغول على هدم منزلها في حي السويح بالمدينة، تجنبا لدفع غرامات وتكاليف باهظة تفرضها بلدية الاحتلال في حال تنفيذ الهدم بآلياتها، وذلك بحجة عدم الترخيص.



ومنذ بداية العام الجاري هدمت قوات الاحتلال أكثر من 200 منزلا ومنشأة في القدس أو أجبرت أصحابها على فعل ذلك قسريا.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض يقوم الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

