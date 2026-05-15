فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"يونيسف": الهجمات الإسرائيلية قتلت 200 طفل في لبنان منذ مارس

معطيات: نحو مليوني فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ النكبة الفلسطينية

سموتريتش: صادقنا على 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

من ركام منزلهما المدمر.. شقيقتان من غزة تحصدان "جائزة الأرض 2026" العالمية

الإحصاء: 73 ألف شهيد بغزة و8.1 ملايين لاجئ في الذكرى الـ78 للنكبة

إعلام عبري: إيال زامير زار الإمارات "سراً" والتقى بن زايد

موائِد فارغة وبطون خاوية.. نازحو غزة يواجهون الجوع بعد تقليص المساعدات

الاحتلال يجبر مواطنة على هدم منزلها في القدس

هويدي: النفاق الدولي والأممي وراء "أطول لجوء" للشعب الفلسطيني حول العالم

حماس في ذكرى النكبة الـ78: لا سيادة للاحتلال على أرض فلسطين

الاحتلال يجبر مواطنة على هدم منزلها في القدس

15 مايو 2026 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال هدمت منذ مطع العام أكثر من 200 منزلا ومنشأة في القدس أو أجبرت أصحابها على فعل ذلك قسريا

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مواطنة على هدم منزلها في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطنة عواطف محمود الغول على هدم منزلها في حي السويح بالمدينة، تجنبا لدفع غرامات وتكاليف باهظة تفرضها بلدية الاحتلال في حال تنفيذ الهدم بآلياتها، وذلك بحجة عدم الترخيص.


ومنذ بداية العام الجاري هدمت قوات الاحتلال أكثر من 200 منزلا ومنشأة في القدس أو أجبرت أصحابها على فعل ذلك قسريا.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض يقوم الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #هدم منزل #تهجير #مقدسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة