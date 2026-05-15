عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ذكرى احتلال القدس

اقتحم عشرات المستوطنين، الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك مع الذكرى السنوية لاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، وفق التقويم العبري.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا منطقة باب الأسباط، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال بالتزامن مع فرض إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، حيث أغلقت قوات الاحتلال باب الأسباط أمام المصلين الوافدين لأداء صلاة الجمعة، كما أغلقت باب الملك فيصل أحد أبواب المسجد الأقصى.

وكان 22 وزيرًا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ونائبًا في "الكنيست" وقعوا على عريضة تطالب شرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى اليوم الجمعة.

وضمت العريضة 9 وزراء و13 عضو كنيست، معظمهم من حزب "الليكود"، إلى جانب ثلاثة من حزب "الصهيونية الدينية"، ووجّهت إلى قيادة شرطة الاحتلال للمطالبة بتسهيل الاقتحامات في 15 مايو/أيار 2026، تحت شعار "إظهار السيادة الإسرائيلية على القدس".

وحذرت جهات فلسطينية، من خطورة هذه الدعوات، معتبرةً أنها تمثل تصعيداً غير مسبوق يستدعي تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى، في ظل مخاوف من فرض وقائع جديدة في باحاته خلال الفترة المقبلة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في مدينة القدس، بما في ذلك تنظيم ما تسمى "مسيرات الأعلام" واقتحامات المسجد الأقصى، تمثل محاولة فاشلة لتغيير هوية أرضنا المقدسة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني باقٍ على موقفه في حماية القدس والأقصى.

وتشهد مدينة القدس استفزازات واسعة بما فيها مسيرات بالأعلام الإسرائيلية في البلدة القديمة، وعادة ما يتم الاعتداء على الممتلكات الفلسطينية وترديد شعارات "الموت للعرب" خلال المسيرة.

