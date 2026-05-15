فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس في ذكرى النكبة الـ78: لا سيادة للاحتلال على أرض فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بين "نكبة 48" وحرب غزة.. الثمانينية سعاد تتشبث بحق العودة

مع ذكرى النكبة.. خنق مالي ممنهج للأونروا يفاقم مأساة اللاجئين في غزة

في الذكرى الـ 78 للنكبة.. لاجئو غزة يحملون وجعي التهجير والإبادة

غنيم لـ"فلسطين": الطروحات المقدمة لغزة "وصفة للفوضى والفراغ الأمني"

استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب نابلس واحتجاز جثمانه

جيش الاحتلال يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

مستوطنون يحرقون مسجدًا ومركبات شمال غرب رام الله ويهاجمون منازل جنوب نابلس

التغلغل الاستخباري في الأحزاب السياسية العربية

استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب نابلس واحتجاز جثمانه

15 مايو 2026 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
...
الشهيد الطفل فهد زيدان عويس

 استشهد طفل فلسطيني، فجر الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفل فهد زيدان عويس (16 عاما) استشهد برصاص الاحتلال بينما كان يتواجد في سهل القرية.

وأشار إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.

وزعم جيش الاحتلال في بيان، أن ثلاثة شبان حاولوا إلقاء الحجارة على مركبات إسرائيلية قرب اللبن الشرقية، وتم إطلاق النار عليهم؛ "مما أدى لقتل أحدهم وإصابة آخر، فيما يبحث عن ثالث لاعتقاله".

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #جيش الاحتلال #نابلس #قرية اللبن الشرقية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة