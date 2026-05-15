استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب نابلس واحتجاز جثمانه

استشهد طفل فلسطيني، فجر الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفل فهد زيدان عويس (16 عاما) استشهد برصاص الاحتلال بينما كان يتواجد في سهل القرية.

وأشار إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.

وزعم جيش الاحتلال في بيان، أن ثلاثة شبان حاولوا إلقاء الحجارة على مركبات إسرائيلية قرب اللبن الشرقية، وتم إطلاق النار عليهم؛ "مما أدى لقتل أحدهم وإصابة آخر، فيما يبحث عن ثالث لاعتقاله".

