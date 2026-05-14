للعام الثالث.. حرب الإبادة تحرم 10 آلاف غزي من فريضة الحج

كشفت مصادر رسمية في قطاع غزة، أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة والحصار المشدد على المعابر تسببا بحرمان أكثر من 10 آلاف فلسطيني من أداء فريضة الحج خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل استمرار إغلاق منافذ السفر وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة دير البلح وسط القطاع، الخميس، إن آلاف المواطنين الذين استكملوا إجراءات التسجيل وسددوا الرسوم المطلوبة منذ سنوات، لا يزالون عاجزين عن مغادرة غزة لأداء مناسك الحج بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على السفر.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، أمير أبو العمرين، أن 71 فلسطينياً من المسجلين على قوائم انتظار الحج توفوا قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الأراضي المقدسة، نتيجة استمرار إغلاق المعابر والمماطلة في السماح لهم بالسفر.

الحصة السنوية

وأشار إلى أن الحصة السنوية المخصصة لقطاع غزة تبلغ نحو 2508 حجاج، إلا أن الظروف الأمنية والسياسية عطلت سفر الحجاج بشكل كامل خلال السنوات الماضية.

ووفق بيانات الوزارة، فإن 2473 مواطنًا من قطاع غزة اجتازوا قرعة الحج منذ عام 2013، وظلوا ينتظرون دورهم لأعوام طويلة، فيما توفي العشرات منهم، بينما لا يزال 2402 آخرون محرومين من أداء الفريضة حتى اليوم.

وأكدت الوزارة أن الحج حق ديني وإنساني تكفله القوانين والمواثيق الدولية، معتبرة أن منع سكان غزة من السفر يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي المفروضة على القطاع منذ بدء الحرب.

ووجهت وزارة الأوقاف نداءً عاجلًا إلى للسعودية ومصر، والمجتمع الدولي، للتدخل العاجل من أجل فتح المعابر وتسهيل سفر حجاج غزة، خاصة في ظل الظروف المعيشية والصحية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين