فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أكسيوس: "إسرائيل" ترفع حالة التأهب القصوى لإمكانية استنئاف الحرب على إيران

مئات المستوطنين يتوافدون للقدس بالتزامن مع اقتحام الأقصى

التحولات النفسية في زمن الحرب: كيف تتغير هويات الشعوب تحت الضغط

ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة في غزة إلى 72,744 شهيدًا

مرفقة برابط التسجيل.. الإعلان عن منح دراسية في إيطاليا ومالطا

مصرع نحو 90 شخصًا جراء عاصفة قوية في أوتار براديش بالهند

رؤساء جامعات الاحتلال يحذرون من تصاعد حملات المقاطعة الأكاديمية ضد "إسرائيل"

في ذكرى النكبة.. اجتياح مخيم جنين وتدميره يفتح جرح النكبة من جديد

الصيف يطل بهمومه الثقيلة على خيام النازحين

قناة عبرية: حزب سموتريتش يدفع نحو ميزانيات ضخمة لإقامة مستوطنات جديدة

حكومة الاحتلال تعتزم تحويل موقع أونروا في الشيخ جراح إلى مرفق عسكري

14 مايو 2026 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
...
مقر الأونروا في القدس

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة خلال جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل على مشروع يهدف إلى إنشاء مرافق عسكرية وأمنية على أنقاض مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المشروع، الذي أعده وزير "الجيش" يسرائيل كاتس، يشمل بناء متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لوزير الأمن قرب "تلة الذخيرة" في القدس.

ووفق الصحيفة العبرية، يحدد القرار المقترح توجيه "مجلس أراضي إسرائيل" لتخصيص مساحة تصل إلى 36 دونماً لوزارة الأمن دون مناقصات عامة، في انتهاك صارخ لطبيعة الموقع الذي يعود ملكيته إلى وكالة أممية محمية بحصانة قانونية دولية.

ملك للأمم المتحدة

وسبق أن هدمت سلطات الاحتلال المجمع في يناير الماضي بإشراف وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، ثم صادرت الموقع لصالح "سلطة أراضي إسرائيل".

ويُعتبر المبنى ملكاً للأمم المتحدة، محمياً باتفاقية الامتيازات والحصانات التي تمنع أي إجراءات تنفيذية أو قضائية أو تشريعية ضده، كما أكدت محكمة العدل الدولية سابقاً.

ويقع الموقع بالقرب من "تلة الذخيرة"، التي أقامتها سلطات الانتداب البريطاني كمخزن ذخيرة لمدرسة الشرطة، ثم حولها الاحتلال إلى نصب تذكاري لمعارك يونيو 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #حكومة الاحتلال #مقر الأونروا #الأونروا في القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة