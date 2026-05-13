الاحتلال يجبر عائلة مقدسيّة على هدم منزلها ذاتياً في مخيم شعفاط

أجبرت سلطات الاحتلال، مواطنا، على هدم منزله ذاتيا في مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن سلطات الاحتلال أجبرت عائلة الفقيه على هدم منزلها قيد الإنشاء ذاتيا، بعد تلقيها إخطارا من بلدية الاحتلال يقضي بهدمه.

وأفادت العائلة بأنها كانت قد هدمت منزلها القديم قبل أشهر بهدف تشييد منزل جديد يؤوي أفرادها، إلا أنها فوجئت بإخطار جديد خلال مرحلة البناء، ما دفعها إلى تنفيذ الهدم الذاتي تفاديا لفرض سلطات الاحتلال غرامات مالية باهظة عليها.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض تهدم جرافات الاحتلال المنزل، وتُفرض غرامات باهظة على المالك وتكاليف الهدم القسري.