تقارير استخباراتية تفنّد مزاعم ترامب حول ترسانة إيران الصاروخية وجيشها

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن تقارير استخباراتية حديثة، أن القدرات العسكرية الإيرانية لا تزال تحتفظ بقوتها بشكل كبير، وهو ما يتعارض مع التصريحات السياسية الصادرة عن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

وذكرت التقارير أن التقييمات الاستخباراتية الجديدة تنفي بشكل قاطع مزاعم الرئيس ترامب ووزير الدفاع (وزير الحرب) بشأن "تدمير الجيش الإيراني"، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية أقوى بكثير مما يتم الترويج له سياسياً.

وأوضحت البيانات أن طهران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان بحوزتها قبل اندلاع المواجهات.

وعلى الصعيد الميداني، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التقرير الاستخباراتي أكد فاعلية البنية التحتية العسكرية الإيرانية، حيث لا تزال نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تعمل بكفاءة ولم تخرج عن الخدمة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى وجود حالة من "المبالغة" في التقديرات السابقة لوزارة الدفاع الأمريكية بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالقدرات الصاروخية الإيرانية، معتبرة أن الواقع الميداني الذي كشفته الاستخبارات يفرض إعادة نظر في حجم القوة الفعلية التي لا تزال تمتلكها طهران.

المصدر / وكالات