بقيادة سموتريتش.. آلاف المستوطنين يقتحمون "مقام يوسف" في نابلس

13 مايو 2026 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
مستوطنون يقتحمون مقام يوسف (أرشيف)

اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين، فجر الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل.

وأشارت إلى أن أكثر من 5 آلاف مستعمر اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش "، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي لبدة عقب مداهمة منزله في حي خلة العامود بالمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
