إصابة 8 جنود إسرائيليين باشتباكات مع حزب الله جنوبي لبنان

أصيب 8 جنود إسرائيليين في 3 اشتباكات مع حزب الله خلال تسلل قوة إلى شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان الأيام الماضية، في عملية استمرت أسبوعا وكُشف عنها الثلاثاء، وفق وسائل إعلام عبرية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) والقناة 14 الإسرائيلية الخاصة، بأن الإصابات وقعت خلال 3 اشتباكات مباشرة من مسافة قريبة مع مقاتلين من حزب الله.

واندلعت المواجهات بعد أن عبرت قوات من لواء "غولاني" ووحدة "إيغوز" مجرى نهر الليطاني باتجاه مشارف قرية زوطر الشرقية، التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، بهدف "تحييد منصات إطلاق صواريخ"، بحسب الإذاعة.

العملية التي استمرت نحو أسبوع وفق الإذاعة أسفرت عن إصابة عدد من الجنود، بينما ذكرت القناة 14 أن 8 عسكريين إسرائيليين أصيبوا خلال 3 اشتباكات مع مقاتلي الحزب في المنطقة.

وامتنعت إذاعة جيش الاحتلال والقناة 14، عن تحديد التوقيت الدقيق لوقوع هذه الإصابات أو تاريخ تنفيذ العملية، مكتفية بالإشارة إلى أنها كانت "سرية ومُنعت من النشر حتى اليوم".

ولم يصدر عن حزب الله تعليق على الحادثة.

من جانب آخر، استشهد ستة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في غارة إسرائيلية ليل الاثنين/ الثلاثاء على جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "أغار الطيران الحربي المعادي ليلا على منزل مأهول في كفردونين، ما أدى إلى سقوط ستة شهداء وسبعة جرحى، نقلوا إلى مستشفيات صور".

وذكر الوكالة أن "مدفعية العدو قصفت فجر اليوم أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون"، لافتة إلى أن "الطيران الحربي المعادي استهدف بلدة سحمر في البقاع الغربي، بعد ساعات قليلة على إنذار بإخلائها".

وأشارت إلى "توغل قوة معادية ليلا إلى منطقة هورا – راس الخلة قرب بناية الوقف في بلدة دير ميماس التابعة لقضاء مرجعيون في محافظة النبطية في الجنوب، وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة بأكملها بمياه الشفة التي تعمل بالطاقة الشمسية، قبل أن تنفذ عملية نسفها فجر اليوم".

