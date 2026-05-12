"حماس" تصدر بيانا بشأن وفاة الشاب مؤمن أبو مرسة بجباليا

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"-معسكر جباليا، بيانا، قالت فيه إنها تابعت الحادث المؤسف الذي أدى إلى وفاة الشاب مؤمن نصر أبو مرسة عن طريق الخطأ، ونعت الفقيد، داعية الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وثمنت الحركة في بيان لها الثلاثاء، الذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، موقف عائلة أبو مرسة المسؤول والإيجابي الذي يعزز السلم الأهلي والمجتمعي، مشيرةً إلى تضحيات العائلة على طريق تحرير القدس والأقصى، أبرزها الشهيد القسامي محمد نصر أبو مرسة، شقيق الفقيد وابن سرية النخبة شرق معسكر جباليا.

وأكدت "حماس" أن الفقيد أحد أبنائها المخلصين المشهود له بالسمعة الطيبة، مؤكدة تحملها كامل المسؤولية عن الحدث غير المقصود وما يترتب عليه من تبعات شرعية وقانونية.

