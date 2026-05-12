فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معطيات تكشف: الفلسطينيون بحصة 7% فقط من وحدات الإسكان في القدس

في ذكرى النكبة.. "الإحصاء": 15.5 مليون فلسطيني بين الوطن والشتات

قيادي في "فتح": المؤتمر الثامن يفتقر للرؤية ولا يحمل مؤشرات على تغيير حقيقي

رغم إصابته بنيران الاحتلال.. الصياد "أبو عمرة" يُبحر خشية جوع أبنائه

نعيم قاسم: لن نترك الميدان وسنحوله جحيماً على "إسرائيل"

وزارة الصحة بغزة: شهيدان و10 إصابات خلال 24 ساعة

أموال محتجزة خلف جدران البنوك.. أزمة سيولة تخنق غزة وتضاعف معاناة المواطنين

الكفاءات أم الولاءات؟ جدل يرافق اختيار أعضاء مؤتمر فتح الثامن

مدراء مخيمات إيواء: تراجع المساعدات الصحية والإغاثية والتعليمية لصالح الدعم النفسي

رنين طوطح.. طالبة هندسة تتحدى الحرب والنزوح لتحمي حلمها الجامعي

"حماس" تصدر بيانا بشأن وفاة الشاب مؤمن أبو مرسة بجباليا

12 مايو 2026 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
...
شعار حركة حماس

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"-معسكر جباليا، بيانا، قالت فيه إنها تابعت الحادث المؤسف الذي أدى إلى وفاة الشاب مؤمن نصر أبو مرسة عن طريق الخطأ، ونعت الفقيد، داعية الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وثمنت الحركة في بيان لها الثلاثاء، الذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، موقف عائلة أبو مرسة المسؤول والإيجابي الذي يعزز السلم الأهلي والمجتمعي، مشيرةً إلى تضحيات العائلة على طريق تحرير القدس والأقصى، أبرزها الشهيد القسامي محمد نصر أبو مرسة، شقيق الفقيد وابن سرية النخبة شرق معسكر جباليا.

وأكدت "حماس" أن الفقيد أحد أبنائها المخلصين المشهود له بالسمعة الطيبة، مؤكدة تحملها كامل المسؤولية عن الحدث غير المقصود وما يترتب عليه من تبعات شرعية وقانونية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #جباليا #مؤمن أبو مرسة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة