مستعمرون يرفعون الأعلام الإسرائيلية برام الله ويقتلعون أشجارًا بقلقيلية

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريها، الثلاثاء، في انتهاكات متزامنة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تزامناً مع الذكرى الـ78 للنكبة.

ففي مدينة قلقيلية، اقتحمت آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي الرئيسي، وداهمت المنطقة الشرقية المعروفة بـ"الحصاميص"، حيث اقتلعت أشجار زيتون وحمضيات من أراضٍ تمتد على نحو دونم ونصف، تعود ملكيتها للمواطنين مالك طلعت، ونصر الجابر، ومشهور سلامة، حسب مصادر محلية.

وفي مسافر يطا، أطلق مستعمرون أغنامهم في أراضي المواطنين والمحاصيل الزراعية وبين الأشجار، بحماية قوات الاحتلال.

كما أقدم عشرات المستعمرين صباح اليوم على رفع مئات الأعلام الإسرائيلية على مدخل قرية عين سينيا ودوار مدينة روابي شمال رام الله، في تظاهر استفزازي يهدف إلى تزييف واقع الأرض. وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي عين سينيا وعطارة ودوار روابي لتأمين التواجد والعربدة.

