الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين بعد موافقة هنغاريا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاتحاد الأوروبي أقر فرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين وأربعة أطر تنظيمية إسرائيلية، وذلك بعد حصول القرار على ضوء أخضر من هنغاريا ضمن التوافق الجماعي لدول الاتحاد.

وبحسب القناة، دخل القرار حيز التنفيذ فعلياً عقب استكمال التوافق الأوروبي الأخير، فيما لا تزال قائمة الأسماء المستهدفة بالعقوبات قيد الكشف الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما يُتداول في الأوساط الإسرائيلية والأوروبية، فإن العقوبات تأتي على خلفية اتهامات للمستوطنين والجهات المستهدفة بالتورط في أعمال عنف واعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى دعم أو تمويل نشاطات استيطانية يعتبرها الاتحاد الأوروبي مخالفة للقانون الدولي.

واللافت في القرار أن هنغاريا، التي كانت تعرقل سابقاً خطوات أوروبية مشابهة ضد إسرائيل أو المستوطنين، منحت هذه المرة موافقتها، ما سمح بتمرير العقوبات بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي.

