فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إسرائيل" تعترف: لا زلنا نفشل في مواجهة “رادارات” ومسيرات حزب الله الانقضاضية

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين بعد موافقة هنغاريا

إقامة بؤرة استيطانية في رمون وعزل أربعة منازل شرق بيت لحم

انتقادات إسرائيلية لنتنياهو .. يتجاهل التهديدات الخارجية وسياسات ائتلافه المتطرف

تمسك إيراني بالتخصيب النووي وسط تلويح أمريكي بخيارات عسكرية

رفضت "بي بي سي" عرضه.. فيلم عن أطباء غزة يفوز بجائزة "بافتا" البريطانية

برلماني يحذر بلاده من استيلاء إسرائيلي على قبرص الرومانية

مايكروسوفت تنقل إدارة فرعها من "إسرائيل" إلى فرنسا

الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها

شهيدان برصاص الاحتلال في حي الزيتون وخان يونس

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين بعد موافقة هنغاريا

11 مايو 2026 . الساعة 21:44 بتوقيت القدس
...
مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيف)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاتحاد الأوروبي أقر فرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين وأربعة أطر تنظيمية إسرائيلية، وذلك بعد حصول القرار على ضوء أخضر من هنغاريا ضمن التوافق الجماعي لدول الاتحاد.

وبحسب القناة، دخل القرار حيز التنفيذ فعلياً عقب استكمال التوافق الأوروبي الأخير، فيما لا تزال قائمة الأسماء المستهدفة بالعقوبات قيد الكشف الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما يُتداول في الأوساط الإسرائيلية والأوروبية، فإن العقوبات تأتي على خلفية اتهامات للمستوطنين والجهات المستهدفة بالتورط في أعمال عنف واعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى دعم أو تمويل نشاطات استيطانية يعتبرها الاتحاد الأوروبي مخالفة للقانون الدولي.

واللافت في القرار أن هنغاريا، التي كانت تعرقل سابقاً خطوات أوروبية مشابهة ضد إسرائيل أو المستوطنين، منحت هذه المرة موافقتها، ما سمح بتمرير العقوبات بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فرض عقوبات #ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين #استيطان في الضفة والقدس #عقوبات اقتصادية على الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة