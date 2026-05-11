انتقادات إسرائيلية لنتنياهو .. يتجاهل التهديدات الخارجية وسياسات ائتلافه المتطرف

قوبلت مقابلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المجرم بنيامين نتياهو مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، بانتقادات داخلية واسعة، لاقتصارها على رؤيته الخاصة ومتجاهلا سياسات ائتلافه اليمني المتطرف.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتنياهو حاول صياغة التهديدات الموجهة إلى "إسرائيل" وفق رؤيته الخاصة، وعكست تناقضا في خطابه، إذ تحولت حكومة بيروت - وفق روايته - إلى ضحية لحزب الله وإيران، بعدما كان يتهمها على مدى عقود بالمسؤولية عن الهجمات ضد "إسرائيل".

وأوضحت أن نتنياهو، وعند سؤاله عن تصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة تجاه "إسرائيل" حمّل المسؤولية لأطراف أخرى، مدعيا أن وقف المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل" هو "حلمه الشخصي"، بدلا من التعامل مع الأمر باعتباره موضوعا خلافيا داخل الرأي العام الأمريكي.

وقال نتنياهو ضمن البرنامج 60 دقيقة إن (إسرائيل) حققت إنجازات كبيرة في المواجهة العسكرية مع إيران، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن "المهمة لم تكتمل بعد".

وفي المقابل، نقلت الإذاعة العبرية الرسمية أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن "تزيد الطين بلة" في الشارع الأمريكي، الذي باتت تتسع فيه وجهة نظر تعتبر أن هذه "حرب نتنياهو" بالأساس، وليست حرب الولايات المتحدة.

كما أشار نتنياهو في المقابلة أيضا إلى أن إيران ما زالت تمتلك مواد نووية ويورانيوم مخصّب ومنشآت تخصيب، قال إنها يجب تفكيكها، إلى جانب استمرار دعمها لما وصفه بأذرع إقليمية وسعيها لتطوير قدرات الصواريخ الباليستية.

وفيما يتعلق بإمكانية إسقاط النظام الإيراني، أوضح نتنياهو أنه لم يبلّغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذا الأمر "مضمون" لكنه شدّد على أن عدم التحرك ضد إيران ينطوي على مخاطر أكبر من الإقدام على التحرك.

يُشار إلى أن رئيس جهاز "الموساد" تحدث عبر تطبيق "زووم" مع الرئيس الأمريكي قبيل الحرب، حيث سعى بحسب ما أوردته تقارير إعلامية إلى طرح خطة تتعلق بإسقاط النظام في إيران، وهي الخطة التي وصفها المحلل السياسي في القناة 13 العبرية رافيف دروكر، بأنها "صبيانية".

وأضاف نتنياهو أن مسألة مضيق هرمز برزت لاحقاً مع تطور الأحداث، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد تنبأ بكل هذه التطورات أو خطط لها مسبقا.

وفي ذات المقابلة، حرص على إبراز ما وصفها بالإنجازات التي تحققت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولا سيما على الساحة الإيرانية.

وحول المواجهة مع حزب الله، شدّد نتنياهو على ضرورة الفصل بينها وبين الحرب مع إيران، معلنا رفضه فكرة وقف إطلاق النار على الجبهتين في آنٍ واحد.

وأضاف أن إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، بحسب تعبيره، سيؤدي إلى نهاية حزب الله وحركة حماس وجماعة الحوثيين.

وفيما يتعلق بملف قطاع غزة، أقرّ نتنياهو بأنه لم يتم نزع سلاح القطاع بالكامل، وأن حركة حماس لم تُفكَّك بعد.

كما اتهم نتنياهو الصين بتقديم ما وصفه بمساعدة لإيران في مجال إنتاج الصواريخ، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المساعدة أو حجمها.

ولدى سؤاله عن تراجع الدعم الشعبي لـ(إسرائيل) داخل الولايات المتحدة، حمّل نتنياهو وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية ذلك، معتبراً أن (إسرائيل) تتعرض لـ"حصار على جبهة الدعاية"، ومشيراً إلى أن بعض الدول، وفق زعمه، تقوم بالتلاعب بوسائل التواصل للإضرار بها.

وفي سياق آخر، كشف نتنياهو عن وجود رغبة لدى دول عربية، لم يسمّها، في توسيع التعاون مع إسرائيل، لافتا إلى أن مستوى التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي بات، بحسب قوله، أقوى مما كان عليه قبل الحرب.

