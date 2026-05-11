تمسك إيراني بالتخصيب النووي وسط تلويح أمريكي بخيارات عسكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران بات "على جهاز دعم الحياة" بعدما رفضت واشنطن المقترحات الأخيرة المقدمة من طهران، معتبرا أنها لا تتضمن تنازلات تتعلق بالملف النووي الإيراني.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب يميل نحو تنفيذ عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن برنامجها النووي، لكنه على الأرجح لن يأمر بأي تحرك عسكري قبل عودته من الصين.

ووصف ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بأنه "غير مقبول"، قبل أن يصفه لاحقا بأنه "اقتراح غبي" و"قطعة من القمامة"، قائلا إنه لم يُكمل قراءته.

وأكد أن بلاده ستواصل الضغط على إيران، معتبرا أن طهران تراهن على تعرضه لضغوط أو تراجعه عن موقفه، لكنه شدد على أن ذلك "لن يحدث".

وجدد ترامب التأكيد على موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا قائلا إنه "لا يمكن السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".

موقف إيراني صارم

في المقابل، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي إن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد خلال اجتماع للجنة، أن القضية النووية "ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات، وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن رضائي قوله إن إسلامي أكد أن "العدو يسعى إلى تدمير اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الصناعة النووية باعتبارها أحد عوامل قوة البلاد"، مشددا على أن الأنشطة النووية الإيرانية "سلمية وستبقى كذلك".

وأضاف رضائي أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكد أيضا أنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المراكز والأصول النووية، وأن الصناعة النووية الإيرانية "ستواصل العمل بقوة"، مع الحفاظ على الإنجازات النووية.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه يدرس استئناف "مشروع الحرية لكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن استئناف المشروع.

وأضاف أن "القادة في إيران سيضطرون في النهاية إلى التوصل لاتفاق"، وفق تعبيره.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن "خيبة أمل" تجاه الأكراد الذين قال إن الولايات المتحدة زودتهم بالسلاح "لتسليمه داخل إيران لكنهم احتفظوا به"، على حد قوله.

