برلماني يحذر بلاده من استيلاء إسرائيلي على قبرص الرومانية

حذر برلماني في قبرص الرومية من أن "إسرائيل" تحاول الاستيلاء على الجزيرة من خلال شراء العقارات والأراضي.

وقال عضو البرلمان الأوروبي عن قبرص الرومية فيدياس بانايوتو، إن "إسرائيل" تستولي على قبرص الرومية من خلال التوسع العدواني في شراء العقارات ومشاريع تطوير الأراضي واسعة النطاق.

وردّ سفير "إسرائيل" لدى قبرص الرومية، أورين أنوليك، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مدعيا: "لاحظنا مؤخرًا محاولات لتصوير الاستثمارات والوجود الإسرائيلي في قبرص (الرومية) بصورة سلبية وتهديدية" وفق مزاعمه.

وأقر بأن "آلاف العائلات ورجال الأعمال والمهنيين الإسرائيليين اختاروا قبرص (الرومية) موطنًا ثانيًا لهم"، تحت ذريعة "حبهم وتقديرهم الصادقين للجزيرة وثقافتها".

وزعم السفير الإسرائيلي أن "خطابا يستهدف جنسية بعينها، ويشكك في شرعية مجتمع ملتزم بالقانون، ويستخدم مصطلحات مثيرة للجدل" وفق تعبيراته.

وسبق أن كشف تحقيق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن تشكّل كومونة إسرائيلية في قبرص، نتيجة هجرة آلاف من الإسرائيليين إليها بعد جائحة الكورونا، وتضاعفت بعد السابع من أكتوبر.

ومؤخرا، كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن وجود تجهيزات عسكرية داخل الأراضي العراقية، في فترة تزامنت مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتأتي هذه المعطيات بعد نفي بغداد للتقارير المتداولة حول تأسيس "إسرائيل" موقعا عسكرياً سرياً في صحراء العراق لدعم المجهود الحربي ضد طهران، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود قاعدة استخدمها جيش الاحتلال بصفة سرية داخل الأراضي العراقية.

