بالأسماء .. وصول 5 أسرى محررين إلى غزة

11 مايو 2026 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
أسرى محررين داخل مستشفى شهداء الأقصى - (صورة أرشيفية)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن خمسة أسرى من سجونها بعد فترات اعتقالية محدودة.

وسهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول الأسرى المحررين من بوابة "كوسوفيم" العسكرية شرق دير البلح إلى مستشفى شهداء الأقصى في ذات المدينة؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وذكرت مصادر صحفية أسماء الأسرى وهم: محمد سامي سالم داوود (41 عاما) سكان حي الدرج شرق غزة، حامد رمضان الحناوي (61 عاما) من سكان مخيم جباليا، خالد نجاح أبو مهادي (41 عاما) من سكان مخيم النصيرات.

وكذلك عبد بركات عبد النبي جمعة (62 عاما) من سكان جباليا البلد، أدهم عطا شيخ العيد (28 عاما) من سكان رفح، وجميعهم كانوا معتقلين في سجن "ستي مان" سيئة السمعة.

والسجن المذكور هو منشأة عسكرية إسرائيلية صحراوية قريبة من بئر السبع، برز كواحد من أكثر المعتقلات قسوة وتعتيما خلال الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، ويتعرض المعتقلين فيه لتعذيب شديد وظروف غير إنسانية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
