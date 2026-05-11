حماس: التقارير العبرية حول تطوير قدرات الحركة تهدف لتبرير تصعيد العدوان على غزة

11 مايو 2026 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام العبرية بشأن تطوير الحركة لقدراتها أو نيتها شن هجمات من غزة، تأتي في إطار محاولات الاحتلال تبرير تصعيد عدوانه على الفلسطينيين وتشديد الحصار المفروض على القطاع.

وأكد قاسم، في تصريح صحفي، الإثنين، أن حركته ما تزال ملتزمة باتفاق "شرم الشيخ" لوقف الحرب على قطاع غزة، رغم ما وصفه بآلاف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق.

وزعمت تقارير عبرية متواترة أن حركة حماس في الفترة الماضية عززت قدراتها العسكرية و القتالية وأجرت تصنيع العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع وتدريب ودمج الآلاف من العناصر داخلها. 

المصدر / فلسطين أون لاين
##حماس ##غزة ##اتفاق شرم الشيخ

