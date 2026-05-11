شهيدان برصاص الاحتلال في حي الزيتون وخان يونس

استشهد موطنان، مساء اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الشهيدان: محمد عناية في خان يونس، ومحمد طوطح في حي الزيتون، ما يرفع أعداد الشهداء لأربعة.

وكانت الطواقم الطبية تمكنت من انتشال جثماني الشهيدين منير عيد الجطلي وعلاء إبراهيم عياد من منطقة مفترق الشهداء (نتساريم) بعد إصابتهما بشظايا القذائف الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,740 شهيداً و172,555 مصاباً، وذلك في إطار تحديثها المستمر لإحصائيات الإبادة الجماعية المتواصلة بحق المواطنين.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، الذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3 شهداء و16 إصابة.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات جراء عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبخصوص الإحصائيات المسجلة منذ تاريخ 11 أكتوبر الماضي، أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 854 شهيداً، فيما وصلت الإصابات إلى 2,453 حالة، بالتزامن مع انتشال 770 جثماناً من مواقع الاستهداف المختلفة، لتنضم هذه الأرقام إلى الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان المستمر منذ أكثر من عامين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: