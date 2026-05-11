حماس تنعى منفذ عملية "قلنديا" وتؤكد استمرار المقاومة حتى التحرير

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، العملية البطولية والاشتباك المسلح الذي استهدف قوات الاحتلال في مخيم "قلنديا" شمال القدس المحتلة، مؤكدة أنها تعكس روح المقاومة والصمود، وإصرار الشعب الفلسطيني على التصدي لعدوان الاحتلال واقتحاماته وجرائمه المتواصلة في غزة والضفة والقدس، واستهدافه المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ونعت الحركة، في تصريح صحفي الاثنين، منفذ العملية الشهيد المشتبك أيمن الهشلمون، مشيدة بشجاعته وإقدامه، ومؤكدة أن دماءه الزكية ستبقى منارة للأحرار، وأن هذه التضحيات والبطولات تمثل عنوانًا لرفض الخضوع للاحتلال ومخططاته، ودافعًا متجددًا لمواصلة طريق المقاومة حتى التحرير.

وأضافت أن جرائم الاحتلال ومحاولاته المتكررة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخماد جذوة المقاومة ستفشل أمام صموده وثباته، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة، وقادرًا على مواصلة المواجهة والتحدي.

وشددت "حماس" على أن المقاومة ستبقى حقًا مشروعًا وأصيلًا للشعب الفلسطيني ما دام الاحتلال جاثمًا على أرضه ومقدساته.

واستشهد المقاوم الفلسطيني أيمن الهشلمون، صباح الاثنين، عقب اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم "قلنديا" شمال القدس المحتلة.

