إصابة جنود إسرائيليين بإنفجار طائرة مسيرة جنوبي لبنان

أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إثر انفجار طائرة مسيرة جنوبي لبنان، وفق ما أفادت مصادر إعلامية عبرية.

وذكرت المصادر أن مروحية عسكرية إسرائيلية نقلت الجنود المصابين من جنوب لبنان إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة "تل أبيب" لتلقي العلاج، دون الكشف عن طبيعة الإصابات أو ملابسات الحدث.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل أحد جنوده جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة قرب الحدود مع لبنان.

وكثّف حزب الله اللبناني خلال الأسابيع الأخيرة عملياته ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال، ردًا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال، ارتفع عدد القتلى في صفوفه إلى 18 عسكريًا منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي، في ظل تصاعد المواجهات على الجبهة الشمالية.

