شهيد باشتباك مع الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

استشهد شاب فلسطيني، الاثنين، عقب اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شاب استشهد جراء اشتباك مع قوات الاحتلال في شارع المعهد بمخيم قلنديا، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار لمنع مركبة إسعاف من الوصول إليه.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت معهد التدريب المهني المقابل للمخيم، وأطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب في رأسه بحالة خطيرة؛ قبل أن يتم إعلان استشهاده لاحقا.

ودفع جيش الاحتلال بقوات عسكرية معززة اقتحمت مخيم قلنديا في أعقاب الاشتباك وإطلاق النار على الفلسطيني.

