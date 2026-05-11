فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العفو الدولية": مشاركة "إسرائيل" في يوروفيجن" ازدواجية معايير

تجميد الحسابات البنكية بغزة.. تداعيات اقتصادية ومعيشية متصاعدة

حماس تنعى منفذ عملية "قلنديا" وتؤكد استمرار المقاومة حتى التحرير

شهداء وجرحى في غزة.. الاحتلال يمعن في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

تهرب إسرائيلي من استحقاقات "المرحلة الأولى" وسط تراجع دور الوسطاء

شهيد باشتباك مع الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

إصابة جنود إسرائيليين بإنفجار طائرة مسيرة جنوبي لبنان

بسبب التواجد الأمريكي.. سلطة الطيران الإسرائيلية: مطار "بن غوريون" تحول لقاعدة عسكرية

هيومن رايتس ووتش: 500 يوم على اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان

فوق أنقاض منزله المدمر.. علاء يبني مأوى لعائلته ويقاوم النزوح في غزة

هيومن رايتس ووتش: 500 يوم على اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان

11 مايو 2026 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
...
الطبيب الأسير حسام أبو صفية وسط سجانيه

أفادت تقارير حقوقية دولية ومحلية بدخول الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، يومه الخمسمائة في الاحتجاز التعسفي لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات من تدهور حاد في حالته الصحية نتيجة ظروف الاعتقال القاسية.

ووفقاً لما أوردته منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، فقد صادقت محكمة بئر السبع المركزية التابعة للاحتلال، الثلاثاء الماضي، على تمديد احتجاز الدكتور أبو صفية بموجب ما يسمى "قانون المقاتلين غير الشرعيين".

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "قرار المحكمة جاء دون توجيه أي تهمة رسمية للطبيب، كما رُفض طلب الدفاع بضرورة الإفراج الفوري عنه، مما يجعل مدة الاحتجاز مفتوحة وغير محددة زمنياً".

وأشارت المصادر الحقوقية إلى أن الدكتور أبو صفية يقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي، حيث يتعرض لظروف احتجاز توصف بـ "اللاإنسانية".

وتتضمن الانتهاكات المسجلة بحقه الحرمان من الرعاية بمنع وصول الأدوية الضرورية له رغم تدهور وضعه عوضا عن الاحتجاز التعسفي، دون مسوغ قانوني أو محاكمة عادلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #مستشفى كمال عدوان #حسام أ[و صفية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة