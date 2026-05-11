فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العفو الدولية": مشاركة "إسرائيل" في يوروفيجن" ازدواجية معايير

تجميد الحسابات البنكية بغزة.. تداعيات اقتصادية ومعيشية متصاعدة

حماس تنعى منفذ عملية "قلنديا" وتؤكد استمرار المقاومة حتى التحرير

شهداء وجرحى في غزة.. الاحتلال يمعن في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

تهرب إسرائيلي من استحقاقات "المرحلة الأولى" وسط تراجع دور الوسطاء

شهيد باشتباك مع الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

إصابة جنود إسرائيليين بإنفجار طائرة مسيرة جنوبي لبنان

بسبب التواجد الأمريكي.. سلطة الطيران الإسرائيلية: مطار "بن غوريون" تحول لقاعدة عسكرية

هيومن رايتس ووتش: 500 يوم على اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان

فوق أنقاض منزله المدمر.. علاء يبني مأوى لعائلته ويقاوم النزوح في غزة

طهران: مطالبنا تراعي مصالح المنطقة وأمريكا هي مصدر التهديد العالمي

11 مايو 2026 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
...
تعبيرية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الجمهورية الإسلامية قدمت مطالب "معقولة ومنطقية" خلال تحركاتها الدبلوماسية، مشدداً على أن هذه المطالب لم تقتصر على حماية المصالح الإيرانية فحسب، بل شملت مصالح المنطقة بأكملها.

وفي تصريحات صحفية تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، الإثنين، اعتبر بقائي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الذي يشكل التهديد الحقيقي للمنطقة وللعالم، واصفاً تحركاتها بأنها "عامل لزعزعة الاستقرار".

التحالف مع الصين

 ووصف بقائي الصين بأنها حليف إستراتيجي لإيران، مؤكداً وجود اتصالات مستمرة ودائمة بين طهران وبكين للتنسيق بشأن القضايا المشتركة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن إبلاغ الجانب الصيني بوضوح أن الخطوات والسياسات التي تتخذها واشنطن ستؤدي بالضرورة إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه واشنطن وحليفتها "تل أبيب" لاستمرار حالة الضغط العسكري ورفض المقترحات المقدمة لوقف الحرب ونزع فتيل التوتر.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات
#ترامب إيران #الرئيس ترامب #غارات على طهران #وقف إطلاق النار في إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة