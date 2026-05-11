طهران: مطالبنا تراعي مصالح المنطقة وأمريكا هي مصدر التهديد العالمي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الجمهورية الإسلامية قدمت مطالب "معقولة ومنطقية" خلال تحركاتها الدبلوماسية، مشدداً على أن هذه المطالب لم تقتصر على حماية المصالح الإيرانية فحسب، بل شملت مصالح المنطقة بأكملها.

وفي تصريحات صحفية تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، الإثنين، اعتبر بقائي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الذي يشكل التهديد الحقيقي للمنطقة وللعالم، واصفاً تحركاتها بأنها "عامل لزعزعة الاستقرار".

التحالف مع الصين

ووصف بقائي الصين بأنها حليف إستراتيجي لإيران، مؤكداً وجود اتصالات مستمرة ودائمة بين طهران وبكين للتنسيق بشأن القضايا المشتركة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن إبلاغ الجانب الصيني بوضوح أن الخطوات والسياسات التي تتخذها واشنطن ستؤدي بالضرورة إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه واشنطن وحليفتها "تل أبيب" لاستمرار حالة الضغط العسكري ورفض المقترحات المقدمة لوقف الحرب ونزع فتيل التوتر.

