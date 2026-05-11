فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العفو الدولية": مشاركة "إسرائيل" في يوروفيجن" ازدواجية معايير

تجميد الحسابات البنكية بغزة.. تداعيات اقتصادية ومعيشية متصاعدة

حماس تنعى منفذ عملية "قلنديا" وتؤكد استمرار المقاومة حتى التحرير

شهداء وجرحى في غزة.. الاحتلال يمعن في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

تهرب إسرائيلي من استحقاقات "المرحلة الأولى" وسط تراجع دور الوسطاء

شهيد باشتباك مع الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

إصابة جنود إسرائيليين بإنفجار طائرة مسيرة جنوبي لبنان

بسبب التواجد الأمريكي.. سلطة الطيران الإسرائيلية: مطار "بن غوريون" تحول لقاعدة عسكرية

هيومن رايتس ووتش: 500 يوم على اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان

فوق أنقاض منزله المدمر.. علاء يبني مأوى لعائلته ويقاوم النزوح في غزة

مقتل سيدة وإصابة 3 أخريات إثر جريمة إطلاق نار في الرملة

11 مايو 2026 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
...
فعالية احتجاجية سابقة ضد تفشي الجريمة في الداخل الفلسطيني

 قُتلت سيدة تبلغ من العمر (30 عاما)، فيما أُصيبت ثلاث أخريات، صباح الاثنين، في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة في الأراضي المحتلة عام 1948.

20260511093424.jpg
مكان وقوع الجريمة صباح اليوم

يأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق بجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 101.

وتظهر الأرقام أن نحو 90 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقا داخل مركبة، كما أن نحو 49 من القتلى هم دون سن الثلاثين، بينهم 9 نساء، في حين قتل 3 آخرون برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ويتهم فلسطينيو الداخل شرطة الاحتلال بالتقاعس عن القيام بدورها في اجتثاث الجريمة الآخذة بالاستفحال، لا سيما أن غالبية الجرائم لم تُفك رموزها، وغالبا ما يتم تقييدها ضد مجهول.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قتلى #الجريمة #الداخل المحتل #الرملة #فلسطينيو 1948

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة