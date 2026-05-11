مقتل سيدة وإصابة 3 أخريات إثر جريمة إطلاق نار في الرملة

قُتلت سيدة تبلغ من العمر (30 عاما)، فيما أُصيبت ثلاث أخريات، صباح الاثنين، في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة في الأراضي المحتلة عام 1948.

مكان وقوع الجريمة صباح اليوم

يأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق بجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 101.

وتظهر الأرقام أن نحو 90 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقا داخل مركبة، كما أن نحو 49 من القتلى هم دون سن الثلاثين، بينهم 9 نساء، في حين قتل 3 آخرون برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ويتهم فلسطينيو الداخل شرطة الاحتلال بالتقاعس عن القيام بدورها في اجتثاث الجريمة الآخذة بالاستفحال، لا سيما أن غالبية الجرائم لم تُفك رموزها، وغالبا ما يتم تقييدها ضد مجهول.

المصدر / فلسطين أون لاين