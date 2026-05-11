ألمانيا تستأنف محاكمة 5 نشطاء هاجموا شركة أسلحة إسرائيلية

من المقرر أن تستأنف الاثنين في ألمانيا محاكمة خمسة نشطاء مؤيدين لفلسطين متهمين بمهاجمة موقع تابع لشركة أسلحة إسرائيلية، وذلك بعد بداية فوضوية للمحاكمة في أواخر أبريل/نيسان الماضي.

ويواجه النشطاء اتهامات باقتحام مقر الشركة في مدينة أولم جنوب غرب ألمانيا ليلا، وتدمير ممتلكات قيّمة تابعة للشركة.

وخلال افتتاح المحاكمة في أواخر أبريل/نيسان الماضي، نظم محامو الدفاع احتجاجا عبر الجلوس في المقاعد المخصصة للمتهمين داخل مبنى المحكمة شديد الحراسة في شتوتغارت. وعقب ذلك، رفع القاضي الجلسة قبل تلاوة لائحة الاتهام.

وأثار الهجوم على شركة الدفاع العام الماضي اهتماما واسعا وحالة من الغضب.

وتتكون المجموعة المعروفة باسم "أولم 5" من ثلاث نساء ورجلين يحملون الجنسيات الأيرلندية والبريطانية والإسبانية والألمانية، وتتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما.

ويواجه أفراد المجموعة اتهامات بالإضرار الجنائي والتعدي على ممتلكات الغير، إضافة إلى الانتماء إلى منظمة إجرامية بسبب صلاتهم بحركة "فلسطين أكشن في ألمانيا".

وبحسب الاتهامات، اقتحم النشطاء في سبتمبر/أيلول 2025 موقعا تابعا لفرع ألماني لشركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، بهدف الاحتجاج على دعم ألمانيا لـ"إسرائيل" خلال حرب غزة.

وتعد "إلبيت سيستمز" موردا للمعدات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما يطور الفرع الألماني ويصنع معدات الاتصالات العسكرية.

وشهدت بداية المحاكمة أجواء فوضوية، إذ تظاهر نشطاء مؤيدون لفلسطين خارج مبنى المحكمة، فيما صاح عشرات الحضور وصفقوا أثناء إدخال المتهمين إلى قاعة المحكمة وهم مكبلون بالأصفاد.

