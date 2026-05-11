جيش الاحتلال: حزب الله عزز قدراته في تشغيل المسيّرات الانتحارية

11 مايو 2026 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
مسيرة تابعة لحزب الله متوجهة لهدفها

كشفت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي، أن التقديرات العسكرية تشير إلى امتلاك حزب الله نحو 100 عنصر مؤهل لتشغيل الطائرات المسيّرة الانتحارية.

وأكدت الإذاعة، الإثنين، أن الغالبية الساحقة من هؤلاء العناصر تلقوا تدريباتهم خلال فترة وقف إطلاق النار السابقة الممتدة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ومارس/آذار 2026.

وبحسب الإذاعة، فإن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن سوى من استهداف عدد محدود من مشغلي المسيّرات، إذ تتراوح التقديرات بين 5 و10 عناصر فقط.

وأوضحت أن حزب الله يستخدم أليافا بصرية يتراوح طولها بين 10 و15 كيلومترا لتشغيل المسيّرات، زاعمة أن ذلك ما يعني أن معظم المشغلين ينشطون جنوب نهر الليطاني، فيما تمكن بعضهم من اختراق “الخط الأصفر” وتشغيل الطائرات نحو أهداف تقع في عمق "إسرائيل".

وأضافت إذاعة "الجيش" أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجري تحقيقا في واحدة من أخطر حوادث الطائرات المسيّرة خلال الحرب، والمتمثلة في استهداف حزب الله لبطارية تابعة لمنظومة “القبة الحديدية”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إصابات وقتلى بصورة شبه يومية في ميدان القتال جنوب لبنان يقع معظمها عبر الطائرات المسيرة.

وشدد مسؤولون إسرائيليون على أن مسيرات حزب الله تشكل معضلة حقيقة أمام "الجيش".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #لبنان #طائرات مسيرة

