الاحتلال يصيب طفلاً بجروح خطيرة ويشن حملة اعتقالات بالضفة

أصيب طفل فلسطيني، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال بيت لحم، بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة شهدتها عدة محافظات في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقابل لمخيم عايدة أطلقت الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل محمد نضال زبون برصاصة في الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين الشاب أمير مراعبة من بلدة كفر ثلث جنوب المحافظة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إلياس مزهر وأحمد عبده من ضاحية ارتاح جنوب المدينة، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما. كما داهمت في وقت متأخر من الليل مقهى قرب دوار السلام في الحي الجنوبي، واحتجزت عددًا من الشبان واعتدت على بعضهم بالضرب، قبل إخضاعهم لتحقيق ميداني.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين عقب اقتحام بلدتي إذنا وبيت أمر، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، بينها رفيديا والمخفية غربًا، والمساكن الشعبية شرقًا، وداهمت بنايات سكنية وفتشتها، دون تسجيل حالات اعتقال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء محمد عيسى (20 عامًا) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته، إضافة إلى اعتقال الشاب أيمن بهاء نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله أثناء مروره قرب مفترق "كراميلو" غرب أريحا، والمواطن عواد النجار من بلدة سلواد شرق رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين