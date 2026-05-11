شهداء وجرحى في غزة.. الاحتلال يمعن في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

انتُشل، الإثنين، جثمانا شهيدين جراء قصف إسرائيلي استهدفهما أمس في منطقة "نتساريم" وسط قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من القطاع.

وذكرت مصادر محلية بأن مواطن أصيب برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين، بينهم أم وطفلها، برصاص جيش الاحتلال في منطقة تل الذهب بمدينة بيت لاهيا.

وأفادت مصادر محلية بأن دبابات الاحتلال أطلقت، صباح اليوم، نيرانها بشكل مكثف تجاه عدة مناطق شرقي قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال استهدفت بإطلاق النار المناطق الواقعة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية تجاه المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي خانيونس، في استمرار للتصعيد الميداني والانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 214 على التوالي، خرق اتفاقية التهدئة الهشة؛ والتي وُقّعت في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية، يوم 10 أكتوبر 2025، بعد أكثر من عامين على جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية ضد القطاع المنكوب.

ووفق المعطيات الرسمية، الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 851 شهيداً، إضافة إلى 2437 إصابة؛ حتى الـ 10 من أيار/ مايو 2026.

فيما بلغت الإحصائية التراكمية، منذ 7 أكتوبر 2023، لضحايا الحرب العدوانية 72,737 شهيداً، في حين وصل عدد الإصابات إلى 172,539 إصابة.

وأمس الأحد، ارتقى 3 شهداء وأصيب مدنيون في أكثر من 13 انتهاكًا جديدًا لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة؛ إثر عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدف المواطنين في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين