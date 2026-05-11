جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي في معارك مع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي الاثنين عن مقتل أحد جنوده خلال معارك مع حزب الله بالقرب من الحدود مع لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي القتيل هو ألكسندر غلوبنيوب (47 عامًا)، وكان يعمل ضمن وحدة النقل واللوجستيات العسكرية، مشيرة إلى أنه أصيب أثناء نقله معدات ثقيلة إلى موقع عسكري تعرض للاستهداف.

الجندي القتيل ألكسندر غلوبنيوب

وأمس، أعلن حزب الله تنفيذ 24 عملية ضد تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وقرب الحدود، رداً على ما وصفه بخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتواصلة على القرى الجنوبية.

وصعد حزب الله استخدام الطائرات المسيّرة ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة عدة هجمات مشابهة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.





المصدر / فلسطين أون لاين