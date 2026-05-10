فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"سيف القدس".. معركةٌ كسرت هيبة الاحتلال وربطت غزة بالأقصى بالدم

إيهود باراك: نتنياهو قد يفتعل "قنبلة موقوتة" لتفادي الهزيمة الانتخابية

اللجنة المشتركة للاجئين تطالب إدارة "الأونروا" الجديدة إعادة الاعتبار لدور الوكالة في غزة

تصاعد عمليات اقتلاع أشجار الزيتون شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال

إيران تعلن تسليم ردها على المقترح الأمريكي

زامير يحذّر من انهيار جيشه

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة

الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

المدعية العامة تطالب بإلغاء تعيين غوفمان لرئاسة "الموساد"

نقابة المهندسين تدخل في إضراب مفتوح بسبب تنصل حكومة رام الله من مسؤولياتها

هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز إلى غزة

10 مايو 2026 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
...
دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، اليوم الأحد الموافق 10 مايو/أيار 2026، عن دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع، ضمن التوريدات المخصصة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه سيتم البدء بتوزيع الكميات الواردة على المستفيدين المدرجين في كشف 06/05 الموحد، والذي يشمل جميع محافظات قطاع غزة، وذلك وفق آلية التوزيع المعتمدة لضمان وصول المادة إلى المستحقين بشكل منظم وعادل.

وبينت أن عدد المستفيدين من هذه الدفعة يقدّر بنحو 10,017 مواطناً، مؤكدة أن عمليات التوزيع ستجري عبر المحطات والمراكز المعتمدة وفق الجداول المعلنة مسبقاً.

وشددت هيئة البترول على حرصها على تنظيم عملية التوزيع بما يخفف من معاناة المواطنين ويضمن وصول الغاز لأكبر عدد ممكن من الأسر، في ظل الطلب المتزايد ونقص الإمدادات.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها لمعرفة مواعيد وأماكن الاستلام، مؤكدة استمرار الجهود لتأمين احتياجات القطاع من الغاز ضمن الإمكانيات المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #بترول #غاز #الحرب على غزة #هيئة البترول #شاحنات غاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة