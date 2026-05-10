هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز إلى غزة

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، اليوم الأحد الموافق 10 مايو/أيار 2026، عن دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع، ضمن التوريدات المخصصة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه سيتم البدء بتوزيع الكميات الواردة على المستفيدين المدرجين في كشف 06/05 الموحد، والذي يشمل جميع محافظات قطاع غزة، وذلك وفق آلية التوزيع المعتمدة لضمان وصول المادة إلى المستحقين بشكل منظم وعادل.

وبينت أن عدد المستفيدين من هذه الدفعة يقدّر بنحو 10,017 مواطناً، مؤكدة أن عمليات التوزيع ستجري عبر المحطات والمراكز المعتمدة وفق الجداول المعلنة مسبقاً.

وشددت هيئة البترول على حرصها على تنظيم عملية التوزيع بما يخفف من معاناة المواطنين ويضمن وصول الغاز لأكبر عدد ممكن من الأسر، في ظل الطلب المتزايد ونقص الإمدادات.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها لمعرفة مواعيد وأماكن الاستلام، مؤكدة استمرار الجهود لتأمين احتياجات القطاع من الغاز ضمن الإمكانيات المتاحة.

