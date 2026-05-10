فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"سيف القدس".. معركةٌ كسرت هيبة الاحتلال وربطت غزة بالأقصى بالدم

إيهود باراك: نتنياهو قد يفتعل "قنبلة موقوتة" لتفادي الهزيمة الانتخابية

اللجنة المشتركة للاجئين تطالب إدارة "الأونروا" الجديدة إعادة الاعتبار لدور الوكالة في غزة

تصاعد عمليات اقتلاع أشجار الزيتون شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال

إيران تعلن تسليم ردها على المقترح الأمريكي

زامير يحذّر من انهيار جيشه

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,737 شهيدًا و172,539 إصابة

الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في سجن "الدامون"

المدعية العامة تطالب بإلغاء تعيين غوفمان لرئاسة "الموساد"

نقابة المهندسين تدخل في إضراب مفتوح بسبب تنصل حكومة رام الله من مسؤولياتها

زامير يحذّر من انهيار جيشه

10 مايو 2026 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
...
عجز جيش الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى نحو 15 ألف جندي

حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، من تفاقم أزمة نقص القوى البشرية في صفوف الجيش، مؤكداً أن استمرار هذا النقص سيُضعف قدرة المؤسسة العسكرية على تنفيذ مهامها العملياتية المتزايدة.

وأضاف زامير، وفق ما أورده موقع "يديعوت أحرونوت" العبري الأحد، أن العجز الحالي يصل إلى نحو 15 ألف جندي، بينهم ما يقارب 8 آلاف مقاتل، الأمر الذي يفرض ضغوطاً إضافية على الوحدات الميدانية ومنظومة الاحتياط.

وكان زامير قد حذّر، خلال نقاش حكومي قبل أسابيع، من احتمال "انهيار الجيش داخلياً" إذا لم تُقدم الحكومة على تنظيم قانون التجنيد الإجباري، وتعديل قانون الاحتياط، وتمديد الخدمة الإلزامية. واعتبر أن هناك "مؤشرات خطيرة" باتت تهدد جاهزية الجيش وقدرته على الاستمرار في مهامه الحالية.

كما شدد مسؤولون عسكريون آخرون على أن تقليص مدة الخدمة النظامية مطلع العام المقبل سيؤدي إلى تراجع إضافي في أعداد الجنود، ما يستدعي سنّ تشريعات عاجلة لتعزيز التجنيد وتوسيع منظومة الاحتياط. وتأتي هذه التحذيرات في ظل خلافات حادة داخل الائتلاف الحاكم حول تجنيد "الحريديم" وتمديد الخدمة العسكرية، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة داخل الجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #رئيس الأركان #زامير #ازمة الجيش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة