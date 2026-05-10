الرئيس التنفيذي لأرامكو: العالم خسر مليار برميل نفط في شهرين

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الأحد إن ‌العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وإن أسواق الطاقة ستستغرق وقتا للاستقرار حتى لو استؤنفت التدفقات، وذلك بسبب اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.

وصرح الناصر في بيان “هدفنا بسيط، وهو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام”.

وأعلنت الشركة الأحد تسجيل قفزة بنسبة 25 بالمئة في الأرباح الصافية في الربع الأول.

وتقلصت إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بشكل كبير بسبب إبقاء إيران لمضيق هرمز في حكم المغلق مما حد من عمليات الشحن ودفع الأسعار لتسجل زيادة حادة منذ بدء الحرب.

وقال الناصر “إعادة فتح المسارات ليس مثل عودة الأمور في السوق لطبيعتها بعد أن حرمت من نحو مليار ‌برميل من النفط”، مشيرا إلى أن قلة الاستثمارات في القطاع على مدى ‌سنوات تسببت في تفاقم الضغوط على احتياطيات ومخزونات النفط العالمية المنخفضة بالفعل.

ولجأت أرامكو لضخ الخام عبر خط ‌أنابيب شرق-غرب لتخطي مضيق هرمز ونقل النفط لميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو خط أنابيب وصفه الناصر بأنه شريان حيوي ساهم في التخفيف من وطأة الأزمة.

ورغم التحول في مسارات الشحن، أعاد الناصر التأكيد على أن آسيا تظل أولوية أساسية للشركة ومحورية للطلب العالمي على الخام.

