انطلاق الجلسة الثانية لمحاكمة كبار رموز نظام بشار الأسد

10 مايو 2026 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
عاطف نجيب داخل قفص المحكمة

بدأت محكمة الجنايات السورية، الأحد، الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية لكبار رموز نظام  بشار الأسد.

وانطلقت اليوم الجلسة الثانية من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وتركز جلسة المحاكمة بشكل أساسي على استجواب المتهم عاطف نجيب، وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه.

ويحضر الجلسة ذوو الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

ويمثل المتهم عاطف نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ليكون أول المتهمين من عناصر النظام السابق.

وكانت انطلقت في 26 أبريل/ نيسان الماضي أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام  الأسد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق.

المصدر / وكالات
#سوريا #محاكمة #بشار الأسد #عاطف نجيب

