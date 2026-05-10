الجيش الإيراني يعلن منع مرور سفن مرتبطة بدولة الاحتلال واحتجازها

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمي نيا، أن بلاده لا تثق بوقف إطلاق النار من جانب العدو، مشيرًا إلى أن القوات الإيرانية عملت على تعزيز قدراتها وتحديث بنك الأهداف في هذه المرحلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني في تصريحات صحفية، الأحد: إن "إيران حذرت الدول التي تطبق العقوبات الأميركية من مواجهة صعوبات في المرور عبر مضيق هرمز"، معتبرًا أن الحديث عن فرض حصار بحري عليها يندرج ضمن حملات دعائية تهدف إلى تقويض دورها في إدارة حركة الملاحة بالمضيق.

وأوضح أن الحركة البحرية الإيرانية مستمرة بشكل طبيعي وفق تقارير دولية، مع تسجيل عدد محدود من حالات التوقيف، في حين شدد على أن بلاده تمكنت من منع مرور بعض السفن المرتبطة بدولة الاحتلال واحتجازها.

وأشار إلى تنفيذ طلعات جوية خلال مراحل سابقة من التصعيد، مؤكدا أن الأوضاع لم تؤدِ إلى اختلال في التوازن، بل ساهمت – بحسب قوله – في تعزيز التماسك الداخلي.

المصدر / وكالات