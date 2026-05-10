الهلال الأحمر والصحة العالمية يواصلان عمليات الإجلاء الطبي من غزة

10 مايو 2026 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
تم نقل 44 مريضاً و63 مرافقاً

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الأحد، في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة عبر معبر رفح البري، شملت نقل 44 مريضاً و63 مرافقاً، بإجمالي 107 أشخاص، لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، في ظل التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي نتيجة الحرب المستمرة.

وجرت عملية الإجلاء من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث عملت الطواقم الطبية والإسعافية على تجهيز المرضى ومرافقيهم ومتابعة نقلهم بأمان، ضمن جهود إنسانية متواصلة لتوفير فرص العلاج للحالات المرضية الحرجة التي تعذر علاجها داخل القطاع بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل العديد من المرافق الصحية.

وأكدت الجمعية أن طواقمها تواصل العمل على مدار الساعة، رغم التحديات الميدانية والظروف الإنسانية الصعبة، لضمان استمرار الخدمات الطبية والإغاثية، والمساهمة في عمليات الإجلاء الطبي بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من عمليات الإجلاء الطبي التي تُنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إنقاذ المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات علاجية متخصصة غير متوفرة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #الصحة العالمية #الجرحى #الهلال الأحمر الفلسطيني

