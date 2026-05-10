استقرار أسعار الذهب فوق مستويات قياسية

10 مايو 2026 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
سجلت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية استقراراً عند مستوياتها المرتفعة (صورة تعبيرية)

سجلت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية استقراراً عند مستوياتها المرتفعة خلال تعاملات الأحد، تماشياً مع استقرار أسعار الصرف وإغلاقات السوق العالمي. ويستمر المعدن الأصفر في جذب اهتمام المستثمرين كأداة تحوط أساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بمختلف عياراته في محلات الصاغة الفلسطينية على النحو التالي:

الذهب عيار 24 – سعر البيع 439.90 شيكل

الذهب عيار 22 – سعر البيع 403.25 شيكل

الذهب عيار 21 – سعر البيع 384.90 شيكل

الذهب عيار 18 – سعر البيع 329.90 شيكل

الأونصة - 13,682.35 شيكل

ملاحظات السوق

عيار 21: حافظ عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق الفلسطيني لغايات الزينة والادخار، على استقراره النسبي دون الـ 385 شيكلاً بقليل.

الأونصة: بلغت تكلفة الأونصة عالمياً ومحلياً مستويات مرتفعة بتجاوزها حاجز الـ 13,600 شيكل، مما يعكس قوة الذهب مقابل العملة المحلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاقتصاد الفلسطيني #أسعار الذهب #المعدن النفيس

