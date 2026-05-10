"سي إن إن": مسيرات حزب الله كابوس لا يمكن إيقافه

10 مايو 2026 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
"سي إن إن": حالة قلق داخل دولة الاحتلال من مسيرات حزب الله

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن حالة قلق متصاعدة داخل دولة الاحتلال من فعالية مسيرات حزب الله اللبناني الانتحارية العاملة بالألياف البصرية، والتي وصفتها بأنها كابوس لا يمكن إيقافه.

وأقرت الشبكة في تقرير لها، الأحد، من قدرات حزب الله في حرب المسيّرات، إضافة إلى نجاح المقاومة نجحت في تطوير نمط هجومي أربك جيش الاحتلال، بعدما استخدمت مسيرات متطورة تعمل عبر كابلات ألياف بصرية بدل الإشارات اللاسلكية، ما يجعل رصدها أو التشويش عليها شبه مستحيل.

وأشار التقرير إلى أن إحدى المسيرات حلقت بدقة فوق بلدات جنوب لبنان المدمرة، متجاوزة الطرقات والمباني قبل أن ترصد دبابة إسرائيلية وجنوداً قربها، فيما ظهرت على شاشة المشغل عبارة "القنبلة جاهزة"، في مشهد يعكس مستوى التطور التقني والدقة الميدانية.

ونقلت الشبكة عن الباحث الإسرائيلي يهوشوع كاليسكي من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي قوله إن هذه المسيرات محمية من التشويش الإلكتروني، وغياب بصمتها الإلكترونية يجعل من المستحيل تقريباً معرفة مكان إطلاقها".

وأضاف التقرير أن إحدى العمليات التي بثتها المقاومة أظهرت جنود الاحتلال غير مدركين لاقتراب المسيرة قبل لحظات من انفجارها، في هجوم أقرّ جيش الاحتلال بأنه أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، قبل أن تستهدف المقاومة لاحقاً مروحية الإجلاء التي وصلت إلى المكان.

المصدر / وكالات
