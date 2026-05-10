بالصور إطلاق النسخة البرتغالية من رواية "الشوك والقرنفل" ليحيى السنوار في حفل أدبي

10 مايو 2026 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
السنوار على غلاف روايته الشوك والقرنفل

شهد المركز الثقافي "بنجامين بيريت" (CCBP) الأحد، حفل إطلاق وترويج النسخة المترجمة إلى اللغة البرتغالية من رواية "الشوك والقرنفل"، التي ألفها يحيى السنوار خلال سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإصدار الصادر عن دار النشر "ديموكريتوس" (Editora Demócritos) لتقديم الأدب الفلسطيني المعاصر للجمهور الناطق بالبرتغالية.

وتناول المتحدثون خلال الحفل الأبعاد الأدبية والإنسانية للرواية، مشيرين إلى أنها تتجاوز السرد السياسي لتقدم لوحة اجتماعية وتاريخية غنية للحياة الفلسطينية وتفاصيل الصمود اليومي.

وأكد المنظمون أن ترجمة العمل تهدف إلى مد جسور التواصل الثقافي وإطلاع المجتمعات الناطقة بالبرتغالية على السردية الفلسطينية من منظور أدبي.

تخلل الحفل ندوة نقاشية بحضور أكاديميين ومثقفين، استعرضت ظروف كتابة الرواية خلف القضبان، وكيف استطاع الكاتب توثيق الذاكرة الجمعية من خلال شخوص الرواية وأحداثها.

المصدر / فلسطين أون لاين
