لجنة وزارية إسرائيلية تناقش مشروع قانون لإلغاء "أوسلو"

وقالت القناة 12 العبرية إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية ستناقش، الأحد، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن نائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار ميليخ، تقدمت بمشروع القانون، معتبرة أن اتفاقيات أوسلو “لم تجلب "السلام" بل "الإرهاب"، وحان وقت التصحيح الوطني”وفق تعبيرها.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، قالت ميليخ: “لقد وعدنا بمنع قيام دولة فلسطينية، والآن حان الوقت لتشجيع الاستيطان في المنطقتين (أ) و(ب) وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة”.

وأضافت: “الأحد، في اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، سيُقدَّم مشروعي لإلغاء هذه الاتفاقيات.. إنها خطوة أولى وضرورية على طريق تصحيح الوضع برمته”، وفق تعبيرها.

وتعرف اتفاقية "أوسلو" رسميا باسم “إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، ووقعتها منظمة التحرير الفلسطينية و""إسرائيل" في واشنطن بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 1993.

وجرى توقيع الاتفاق بحضور رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، وبرعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

