الاحتلال يرحل ناشطين بعد مشاركتهما في أسطول الصمود لكسر حصار غزة

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ‌أن "إسرائيل" رحلت الأحد سيف أبو كشك، وهو مواطن إسباني، والبرازيلي تياغو أفيلا، بعد الانتهاء من التحقيق في مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة.

وكان الناشطان ضمن أسطول الصمود العالمي الثاني الذي انطلق من إسبانيا في 12 أبريل/ نيسان في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة عن طريق إيصال المساعدات إلى القطاع.

واعتقلتهما سلطات الاحتلال في 29 أبريل/ نيسان ونقلتهما إلى "إسرائيل".

أما نحو 175 ناشطا آخرين من جنسيات متعددة كانوا ضمن الأسطول، فأُفرِج عنهم جميعا بسرعة في اليونان.

