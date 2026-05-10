طقس فلسطين: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأحد، صافياً بوجه عام، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف باردا نسييا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، صافياً بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا، وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

