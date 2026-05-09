أسطول الصمود العالمي يستأنف تحركاته تمهيدًا لمواصلة رحلته نحو غزة

استأنف "أسطول الصمود العالمي" تحركاته الهادفة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك مع انتقال عدد من سفنه من جزيرة كريت اليونانية إلى ميناء مرمريس التركي، لاستكمال التجهيزات والاستعدادات اللوجستية قبل مواصلة الرحلة باتجاه القطاع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية التضامنية الرامية إلى إيصال رسائل الدعم الإنساني والسياسي لسكان غزة، في ظل استمرار الحصار والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

ووفق القائمين على الأسطول، فقد احتجزت قوات الاحتلال في 30 أبريل الماضي 21 قارباً، واعتقلت من على متنها من المتضامنين قبل أن تطلق سراح بعضهم بعد الاعتداء عليهم.

في حين تمكنت 31 سفينة من دخول المياه الإقليمية اليونانية.

ويُعدّ هذا التحرك هو الثاني ضمن "أسطول الصمود العالمي"، بعد مهمة سبتمبر 2025 التي انتهت أيضاً باقتحام سفن الاحتلال للسفن المدنية واعتقال مئات النشطاء.

