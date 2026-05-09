قال الدفاع المدني في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 32 بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، عقب إنذارات بالإخلاء وجهها للسكان، ما تسبب بدمار واسع في المنطقة وتشريد عشرات العائلات.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 6 مواطنين بينهم طفل، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا لعائلة الأضم في المخيم بعد تحذيره، فيما اندلع حريق في المكان نتيجة الاستهداف.

استهداف منزل عائلة الأضم في غزة

واضطر عدد كبير من أهالي مخيم الشاطئ إلى افتراش الطرقات بعد الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، في ظل تضرر منازل وممتلكات المواطنين.

وفي سياق متصل، أخلت عشرات العائلات منازلها الليلة الماضية في محيط منزل مهدد بالقصف بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وسط حالة من الخوف، تزامنًا مع تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة الليلة الماضية وفجر السبت إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس ومدينة غزة، إلى جانب إطلاق الزوارق الحربية النار قبالة سواحل المدينتين، وقصف مدفعي استهدف شرقي مخيم البريج ومدينة غزة، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب القطاع.

العائيلات تفترش الأرض بعد إنذار جيش الاحتلال بإخلاء منطقة سكنية في مخيم الشاطئ

المصدر / فلسطين أون لاين