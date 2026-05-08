انتقاد حقوقي لزيارة مرتقبة للصليب الأحمر سجون الاحتلال

08 مايو 2026 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
اللجنة الدولية للصليب الأحمر - (صورة أرشيفية)

وصف مركز حقوقي فلسطيني زيارة مرتقبة لوفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسجون الاحتلال الإسرائيلي، دون الاطلاع أو اللقاء بالأسرى الفلسطينيين، بـ"الزيارة الشكلية" و"محاولة لتجميل" جرائم الاحتلال.

وأكد (المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى)، في بيان، أن هذه الزيارات لا تمثل رقابة حقيقية ولا تكشف حقيقة الجرائم الوحشية التي تحدث داخل السجون.

وأوضح أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجولات إلى قصر التواصل على السجانين فقط، وتجنب الاستماع لشهادات الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة.

وحذر من تحويل هذه الزيارات إلى غطاء سياسي وحقوقي زائف أو "صك براءة" للاحتلال من جرائمه. وطالب في هذا السياق اللجنة الدولية للصليب الأحمر برفض أي ترتيبات لا تضمن لقاء الأسرى بحرية وسرية بعيدا عن رقابة السجان، لضمان نقل حقيقة أوضاعهم ومعاناتهم.

جاء ذلك، غداة سماح سلطات الاحتلال لوفد من للصليب الأحمر بزيارة السجون التي يحتجز فيها الأسرى الأمنيين الفلسطينيين لكن دون اللقاء بهم.

وفي إطار التماس قدم بشأن هذه المسألة، أبلغت سلطات الاحتلال المحكمة العليا بأن قرار السماح بالزيارات اتُّخذ بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو، وأنها ستشمل اجتماعات مع موظفي السجن وجولات تعريفية، دون لقاءات شخصية مع السجناء.

وقال المحامي عوديد فيلر، من جمعية الحقوق المدنية: "لا يوجد أي مبرر لمنع الزيارات، سوى الرغبة في التستر على الفظائع التي تُرتكب في السجون".

وكانت سلطات الاحتلال ألغت زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر 2023 ومع وقف الزيارات العائلية، وشدد من ظروف اعتقالهم.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تشهد السجون أوضاع مأساوية يتعرض خلالها الأسرى لتعذيب ممنهج يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية ما نتج عنه ارتقاء العشرات من الأسرى، وفق شهادات حصل عليها محامون ومؤسسات حقوقية.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء ومرضى وكبار في السن، حسب منظمات حقوقية فلسطينية.

 

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
