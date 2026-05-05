شهيد إثر قصف إسرئيلي لمدينة غزة

استشهد طفل وأصيب آخرون بينهم حالات خطيرة، الثلاثاء، إثر قصف طائرات الاحتلال لمركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان لها: إن "طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، يواصل جيش الاحتلال يوميًا ارتكاب خروقات من قصف لعناصر الشرطة، واستهداف المواطنين، وعدم الالتزام بإدخال شاحنات المساعدات المتفق عليها.

