فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مفوضية أممية: غزة "الأخطر في العالم" على الصحفيين

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة البيرة

أسطول الصمود: "إسرائيل" مارست تعذيبًا ممنهجًا بحق الناشط سيف أبو كشك

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله ذاتياً في أم طوبا بالقدس

المركزي الأوروبي: تداعيات الحرب تزيد مخاوف الركود في منطقة اليورو

هيئة البث الإسرائيلية: البطالة في "إسرائيل" تتضاعف بفعل تداعيات الحرب

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

حماس تنعى شهيد نابلس وتدعو إلى تصعيد المواجهة في الضفة الغربية

بينهم طفل.. 3 شهداء وجرحى في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف النار بغزة

تصعيد إسرائيلي في لبنان: شهداء في غارات مكثفة وتوسيع أوامر الإخلاء جنوبًا

مفوضية أممية: غزة "الأخطر في العالم" على الصحفيين

03 مايو 2026 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
...
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قطاع غزة يُعد المكان الأخطر في العالم للصحفيين

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن قطاع غزة يُعد "المكان الأخطر في العالم للصحفيين"، مع استمرار الحرب وتداعياتها على الطواقم الإعلامية العاملة في الميدان.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعت المفوضية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تتجاوز بيانات الإدانة والتضامن، مؤكدة ضرورة تعزيز المساءلة وضمان حماية الصحفيين، إضافة إلى تسهيل وصول وسائل الإعلام الدولية بشكل مستقل إلى القطاع.

من جهته، اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الحرب في غزة تحولت إلى "فخ مميت للصحفيين"، مشيراً إلى أن مكتب المفوضية تحقق من مقتل نحو 300 صحفي وإصابة أعداد أخرى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب على غزة، وتزايد التحذيرات الدولية من المخاطر غير المسبوقة التي تواجه العاملين في المجال الإعلامي داخل القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #حقوق الإنسان #صحفيين #مفوضية حقوق الإنسان #اليوم العالمي للصحافة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة