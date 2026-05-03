مفوضية أممية: غزة "الأخطر في العالم" على الصحفيين

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن قطاع غزة يُعد "المكان الأخطر في العالم للصحفيين"، مع استمرار الحرب وتداعياتها على الطواقم الإعلامية العاملة في الميدان.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعت المفوضية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تتجاوز بيانات الإدانة والتضامن، مؤكدة ضرورة تعزيز المساءلة وضمان حماية الصحفيين، إضافة إلى تسهيل وصول وسائل الإعلام الدولية بشكل مستقل إلى القطاع.

من جهته، اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الحرب في غزة تحولت إلى "فخ مميت للصحفيين"، مشيراً إلى أن مكتب المفوضية تحقق من مقتل نحو 300 صحفي وإصابة أعداد أخرى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب على غزة، وتزايد التحذيرات الدولية من المخاطر غير المسبوقة التي تواجه العاملين في المجال الإعلامي داخل القطاع.

