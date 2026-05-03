أسطول الصمود: "إسرائيل" مارست تعذيبًا ممنهجًا بحق الناشط سيف أبو كشك

اتهم "أسطول الصمود العالمي" جيش الاحتلال الإسرائيلي بممارسة ما وصفه بالتعذيب الممنهج بحق الناشط الإسباني من أصول فلسطينية سيف أبو كشك، بعد اعتقاله ضمن مجموعة من المشاركين في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة.

وقال في بيان له الأحد، إن أبو كشك والناشط البرازيلي تياغو أفيلا كانا ضمن 175 ناشطاً على متن أكثر من 20 قارباً، اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية غرب جزيرة كريت، أثناء توجهها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.



الناشط الإسباني من أصول فلسطينية سيف أبو كشك

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال نقلت الناشطين إلى سفينة عسكرية، حيث تعرضوا للعنف الجسدي واللفظي، مشيراً إلى أن شهادات لمفرج عنهم أفادت بتعرض أبو كشك لـ"تعذيب أثناء احتجازه"، بعد عزله عن بقية النشطاء.

وأوضح الأسطول أن العملية أسفرت عن إصابة 36 متضامناً، نُقل عدد منهم إلى المستشفى في جنوب كريت، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة الإصابات، معتبراً أن ما جرى يمثل "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي".

وطالب الأسطول المجتمع الدولي بضرورة التدخل للإفراج عن الناشطين المحتجزين، ومحاسبة "إسرائيل" على ما وصفه بانتهاكات تشمل التعذيب والاحتجاز غير القانوني في المياه الدولية.

وفي المقابل، لم تصدر سلطات الاحتلال تعقيباً مفصلاً على الاتهامات، بينما تستمر الإجراءات القضائية بحق بعض الناشطين الذين تم توقيفهم خلال عملية الاعتراض.