حماس تنعى شهيد نابلس وتدعو إلى تصعيد المواجهة في الضفة الغربية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرار عمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في الضفة الغربية، معتبرة أنها تأتي ضمن "سياسة تهدف إلى الضم والتهجير وكسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وفي بيان صحفي، نعت الحركة الشاب نايف سمارو (26 عاماً)، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في مدينة نابلس، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستبقى حافزاً لمواصلة طريق المقاومة".



الشهيد نايف سمارو

وأكدت الحركة أن جرائم الاحتلال "لن تنجح في تحقيق أهدافها"، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود في وجه السياسات الإسرائيلية.

ودعت الحركة إلى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال"، ومواجهة اعتداءات المستوطنين، كما حثّت الفلسطينيين على توحيد الصفوف وتعزيز ما وصفته بجبهة التصدي في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين