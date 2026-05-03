تصعيد إسرائيلي في لبنان: شهداء في غارات مكثفة وتوسيع أوامر الإخلاء جنوبًا

يتواصل التصعيد الميداني في جنوب لبنان، مع توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق أوامر الإخلاء لتشمل عشرات البلدات، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف طالت مناطق واسعة، رغم سريان الهدنة الممددة حتى 17 أيار/مايو الجاري.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الغارات استهدفت، الأحد، بلدات عدة بينها المنصوري والقليلة، إضافة إلى خراج الريحان في جزين، وسط قصف مدفعي مكثف وتحليق للطائرات المسيّرة. كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة لسكان بلدات في النبطية، داعيًا إلى إخلائها والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر.

عشرات الغارات

وشهدت مناطق النبطية وبنت جبيل وصور وجزين عشرات الغارات التي استهدفت منازل ومبانٍ سكنية وطرقات ومركبات، إلى جانب عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتفجيرات واسعة، لا سيما في البلدات الحدودية في بنت جبيل ومحيطها.

وبحسب حصيلة يوم أمس السبت، نُفذت 94 غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 19 شخصًا وإصابة آخرين، في تصعيد لافت للعمليات العسكرية. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ خمس عمليات استهدفت تجمعات للجنود وموقعًا مضادًا للدروع، مؤكدًا أن ذلك يأتي ردًا على خروقات وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 2679 شهيدا و8229 مصابا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس من العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين